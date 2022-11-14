Три легковых автомобиля столкнулись в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 в ВКонтакте @psch37
Днем 4 ноября в удмуртском селе Малая Пурга произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 в ВКонтакте.
Сообщение о ДТП поступило в 15:01. На дороге столкнулись три легковушки.
Пострадавших нет. Причины устанавливаются.
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