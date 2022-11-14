На трассе «Ижевск – Воткинск» появятся четыре полосы и двухуровневая развязка

Начало ремонта запланировано на 2024 год Фото: Архив КП

Одну из самых загруженных трасс в регионе «Ижевск – Воткинск» реконструируют в 2024 году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев в прямом эфире ЦУР.

Жители республики не единожды жаловались на плохое состояние дороги. И не удивительно – ежедневно здесь проезжает 21 тысяча автомобилей. Поэтому министерством транспорта было принято решение реконструировать трассу.

«В этом году мы заключили контракт на проектирование. Казанские проектировщики ведут разработку. Мы будем делать там реконструкцию. Доводить дорогу до второй технической категории», – сказал Горбачев.

Это означает, что на левом повороте появится третья, так называемая полоса отстоя на перекрестках. Также появятся дополнительная полоса для разгона и торможения с правой стороны при повороте либо выезде. Кроме того планируется сделать двухуровневую развязку.

Проект планируют закончить к концу 2023 года. Начало строительства намечено на 2024 год.

«Если не поменяется финансовая ситуация в дорожной отрасли, то с 2024 года мы планируем увеличивать дорогу до 4 полос», – заключил министр.

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