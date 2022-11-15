До -9 градусов и снег обещают синоптики в Ижевске 15 ноября

День будет морозным
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти небольшой снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Температура воздуха не поднимется выше -7 °С. Ветер северный 3,3 - 4,7 м/с.
Ночью температура опустится до -9 °С.
Одевайтесь теплее и хорошего вам дня!
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