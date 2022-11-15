До -9 градусов и снег обещают синоптики в Ижевске 15 ноября

День будет морозным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти небольшой снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Температура воздуха не поднимется выше -7 °С. Ветер северный 3,3 - 4,7 м/с.

Ночью температура опустится до -9 °С.

Одевайтесь теплее и хорошего вам дня!

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