Жительницу Удмуртии отправили в колонию за более 1 млн рублей задолженности по алиментам

Женщина знала о том, что ей нужно платить алименты
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Воткинске осудили 42-летнюю местную жительницу за неуплату алиментов без уважительной причины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Женщина должна была выплачивать алименты своим трем несовершеннолетним детям. Зная это, она долгое время уклонялась от выплат. Общая сумма задолженности преступницы превысила 1 миллион рублей.
Суд отправил женщину в колонию общего режима на 2 года и 10 месяцев.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Женщину с ребенком сбили на легковушке в Удмуртии
В Воткинске отказались от покупки новой новогодней елки
Почти 1,6 млрд рублей выделят Удмуртии на ремонт дорог