Жительницу Удмуртии отправили в колонию за более 1 млн рублей задолженности по алиментам

Женщина знала о том, что ей нужно платить алименты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воткинске осудили 42-летнюю местную жительницу за неуплату алиментов без уважительной причины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина должна была выплачивать алименты своим трем несовершеннолетним детям. Зная это, она долгое время уклонялась от выплат. Общая сумма задолженности преступницы превысила 1 миллион рублей.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на 2 года и 10 месяцев.

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