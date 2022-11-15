Ижевск вошел в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта

В 2021 году Ижевск занимал 4 место Фото: Диля Ахмадишина

Ижевск попал в топ рейтинга городов России по качеству общественного транспорта. Данный чарт опубликовала компания SIMETRA на своем сайте.

Компания проанализировала работу транспортных систем в 84 городах по всей стране и составила свой топ.

В этом году столица Удмуртии опустилась на одну строчку и заняла 5 место. Ижевск обогнал Нижний Новгород, Новосибирск, Самару и многие другие города. Но не смог обойти Казань. На первом месте располагается Пермь, на втором – Новокузнецк, и третью строчку занимает Екатеринбург.

Отметим, что данный рейтинг выходит ежегодно с 2020 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Женщину с ребенком сбили на легковушке в Удмуртии

В Воткинске отказались от покупки новой новогодней елки

Почти 1,6 млрд рублей выделят Удмуртии на ремонт дорог