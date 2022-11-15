В Удмуртии простились с погибшим в ходе спецоперации в Украине бойцом

Власти пообещали помочь семье бойца Фото: Архив КП

14 ноября в удмуртском городе Киясово похоронили рядового гвардии Бочкарева Ивана, который погиб в ходе спецоперации в Украине.

За мужество и героизм, которые он проявил при выполнении служебных обязанностей в ходе выполнения СВО, Бочкарева посмертно представили к Ордену Мужества.

Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал организовать помощь.

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