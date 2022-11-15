Четыре человека пострадали по вине выехавшего на встречку водителя грузовика в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 14 ноября в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария случилась на 154 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». Водитель грузовика «MAN» выехал на встречную полосу дороги и врезался в легковушку «LADA Vesta».

В результате ДТП пострадали водитель легковушки 1990 года рождения, а также его пассажиры: женщина 1991 года рождения, мальчик 2013 года рождения и девочка 2019 года рождения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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