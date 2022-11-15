Интернет-магазин «Ижсталь-ТНП» «Купи топор!» стал лауреатом международной выставки

Фото: «Ижсталь»

Интернет-магазин ООО «Ижсталь-ТНП» (входит в Группу «Мечел») kupitopor.ru удостоен звания лауреата конкурса «Лучший интернет-проект России’2022» в номинации «Дизайн», прошедшего в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2022».

Интернет-магазин создан для продвижения продукции «Ижсталь-ТНП» – топоров и ножовок. Кроме каталогов продукции, на сайте представлена фотогалерея полного технологического цикла производства топоров, советы по заточке и уходу за ними, а также истории о том, как топоры «Ижсталь-ТНП» побывали в космосе и на вершине Эвереста.

Топоры в интернет-магазине представлены в пяти категориях: «Эксклюзивные», «Нержавеющие», «Премиум», «Уральские кованные, «Сделай сам». Ножовки по дереву так же делятся на разные категории: «С универсальным зубом», «С треугольным зубом», «Премиум» и «Люкс».

В раздела «Эксклюзивные» представлены топоры с резным топорищем и высокохудожественной гравировкой металла. Такие топоры пользуются большим спросом в качестве уникального подарка, как деловому партнеру любого уровня, так и друзьям, и коллегам-именинникам.

Кроме того, топоры выпускаются: в обычной комплектации, в защитном кожаном чехле на лезвие, в мягком футляре «Автомобилист» и пластиковом подарочном футляре.

Специальную сталь для топоров и ножовок выплавляют на заводе «Ижсталь». Топоры изготавливаются методом ковки с применением современных технологий металлообработки, что обеспечивает высокую плотность, гарантированный угол и остроту лезвия. Топорище делают из древесины твердых лиственных пород и обрабатывают защитно-декоративным покрытием. Благодаря эргономичной форме и шлифовке топор удобно лежит в руках и не скользит при эксплуатации.

Все многообразие продукции «Ижсталь-ТНП» можно заказать на сайте за пару кликов. Портал предоставляет возможность оплатить покупку с помощью банковских карт нескольких платежных систем. Доставка товара осуществляется через транспортную компанию или самовывозом. Для юридических лиц предусмотрена система скидок.

Реклама. ПАО Ижсталь.