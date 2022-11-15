Женщину-столяра из Ижевска показали в программе «Доброе утро» на первом канале

Фото: Елена Тукаева в ВКонтакте @lenatukaeva

Хозяйку женской столярки из столицы Удмуртии Елену Тукаеву пригласили на программу «Доброе утро» (6+) на первом канале. В выпуске, посвященному дню переработки и рециклингу, женщина рассказала о своей страсти к творчеству и рукоделию.

Фото: Елена Тукаева в ВКонтакте @lenatukaeva

Елена собирает вещи, от которых избавились бывшие владельцы, и дарит им новую жизнь.

«У меня к ним отношение, как к старикам. То есть они жили и служили, а их выбросили. Хотя они крепкие и нормальные», – поясняет мастерица.

Столярным делом в семье женщины увлекается уже не одно поколение. Дедушка Елены тоже работал столяром.

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