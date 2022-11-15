Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о помощи оказываемой мобилизованным из республики

Все проблемы бойцов держат на контроле. Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

Глава республики Александр Бречалов провел совещание по решению задач в рамках СВО и рассказал о помощи, которую получают бойцы от жителей и властей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В первую очередь Бречалов поблагодарил всех неравнодушных, которые отправили мобилизованным посылки в рамках гуманитарной помощи. Но в то же время он заострил внимание на распространении слухов о том, что бойцы должны самостоятельно покупать для себя дизельные генераторы.

«То, что отправляют родные и неравнодушные жители Удмуртии, – это приятный бонус и поддержка. Всем нужным мы своих обеспечим – это касается и оборудования, и генераторов, и амуниции. Будем готовить очередную партию груза, в том числе отправим наколенники и налокотники», – подчеркнул глава Удмуртии.

Также Бречалов рассказал об организации помощи семьям мобилизованных. Проблемы у бойцов разные, и все они решаются. От оформления ребенка в детсад до обследования родственников у врачей и путевок в санатории. Все обращения правительство держит на контроле.

За здоровьем мобилизованных также внимательно следят. 4 ноября в Вольск отправилась бригада из 5 врачей, чтобы обследовать состояние бойцов. За три дня медики осмотрели около 200 человек и никого не оставили без внимания. В то же время мужчинам отправили партию медикаментов. Всего около 170 наименований, которые попросил закупить начальник медицинской службы полка. Это, в первую очередь, – противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные препараты и анальгетики. В скором времени в часть отправится новая партия лекарств, а также еще одна бригада врачей для осмотра. Об этом сообщила председатель правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Семьи мобилизованных тоже получают медицинские услуги. Этой возможностью воспользовались уже 193 человека.

«Совместно с Министерством социальной политики и труда Минздрав Удмуртии формирует паспорта здоровья семей мобилизованных с актуальными потребностями в медицинской помощи. Это позволяет нам держать руку на пульсе и быть на связи с каждой семьей. Для участников СВО, мобилизованных и членов их семей создан «зеленый коридор» в медицинских организациях, это значит, что такая категория граждан имеет право попасть к врачу без очереди», - пояснила Пинчук.

Для оказания психолого-психиатрической помощи создали специальный Центр с филиалами в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и Сарапуле. Кроме того, работает «горячая линия» по вопросам организации медпомощи по телефону 8-800-100-24-47.

«Здоровье и психологическое состояние наших мобилизованных и их близких очень важно, ведь от этого зависит моральный дух мужчин. Прошу Минздрав и другие ведомства держать этот вопрос на постоянном контроле», - подытожил Александр Бречалов.

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