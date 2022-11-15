Завершился ремонт дороги Глазов – Понино – Зотово

Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

Дорога Глазов – Понино – Зотово приведена в порядок, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Новый асфальт укладывали в два этапа: в прошлом году отремонтировали 4 километра, в нынешнем – еще 3,6 км.

Кроме этого, на дороге поставили остановки общественного транспорта, укрепили обочины и обустроили съезды на второстепенные дороги. Отметим, что ремонтные работы и благоустройство проведены благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Нина Дзюина, начальник Понинского территориального отдела администрации Глазовского района рассказала, что более 300 детей из Понино, где в настоящее время идет ремонт школы, каждый день ездят на учебу в золотаревскую школу.

«Школьный автобус за день совершает несколько рейсов. По старой дороге это было бы небезопасно, поэтому мы очень рады, что так удачно были совмещены работы – ремонт школы и ремонт дороги. У нас все жители Понино благодарны за новую дорогу, за то, что теперь можно не переживать за безопасность наших школьников, – сообщила чиновница.

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