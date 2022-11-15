В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбера* рассказали про сервисы кибербезопасности в приложении Сбербанк Онлайн

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Сбербанк Онлайн - один из ключевых продуктов Сбера для физических лиц, позволяющий получать подробную информацию о банковских продуктах (вклады, карты, кредиты), оплачивать услуги, совершать платежи, переводы между вкладами и банковскими картами, переводить средства клиентам Сбера и других банков.

Однако, Сбербанк Онлайн - это не просто услуга, позволяющая управлять своими финансами. В мобильное приложение Сбербанк Онлайн встроен антивирус, разработанный совместно с “Лабораторией Касперского”. Антивирус защищает не только операции и информацию в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, но и весь телефон. После установки и регистрации приложения, клиент может быть полностью уверен в сохранности средств. Антивирус продолжает проверять телефон на наличие вирусов, даже если клиент не пользуется приложением в данный момент.

За последние 5 лет в несколько раз выросло количество атак на физических лиц с использованием сотовой связи и методов социальной инженерии. Злоумышленники в ходе телефонного разговора агрессивно доводят до клиентов различных банков негативную информацию, что позволяет им сломить их волю и получить доступ к денежным средствам.

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн можно подключить сервис проверки входящих вызовов, который предупредит о том, что звонит мошенник. Достаточно зайти в раздел “Безопасность” на главном экране и в настройках активировать опцию “Проверка входящих звонков”. Сервис является частью комплексной системы защиты от мошенничества, выстроенной в банке. Сервис проверки звонков доступен пользователям мобильного приложения на устройствах Android и на всех устройствах на базе iOS.

Сбер ежедневно обрабатывает порядка 10 тысяч сообщений о попытках мошенничества и, используя собственную модель анализа телефонных номеров, формирует свою уникальную, основанную на реальных событиях базу для проверки.

Кроме сервиса проверки входящих звонках раздел “Безопасность” содержит ряд других инструментов для защиты информации и денежных средств клиентов:

- управление доступностью продуктов;

- настройка лимитов на снятие наличных в банкоматах;

- установка лимитов и ограничений на покупки в Интернете;

- закрытие онлайн-доступа (в том числе через банкомат) к денежным средствам;

- проверка номера телефона или электронной почты на наличие в мошеннических базах;

- сообщение в Банк о мошеннических звонках и сайтах.

Большое внимание Сбер уделяет повышению финансовой грамотности своих клиентов. Раздел “Не дайте себя обмануть” приложения Сбербанк Онлайн содержит огромное количество обучающей информации: статьи, видеоролики, тесты. Основная задача размещенных материалов - развитие у клиентов навыков распознавания признаков кибератак и выстраивания эффективной защиты от них.

Таким образом, мобильное приложение Сбербанк Онлайн представляет собой целый набор сервисов для защиты клиентов. Подобный набор сервисов противодействия мошенничеству в банковском приложении уникален не только для России, но и для всего мира.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

“Сбербанк Онлайн” - это не только удобный финансовый инструмент для наших клиентов, позволяющий распоряжаться финансами в любое время из любой точки мира, но и уникальный набор сервисов для защиты вашего устройства, денежных средств, а также развития компетенций в области киберграмотности.