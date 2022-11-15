Жителей Ижевска приглашают на обсуждение создания парка на пересечении улиц Сабурова и Берша

Для посещения требуется регистрация Фото: Иван МАКЕЕВ

19 ноября в столице Удмуртии пройдет обсуждение концепции создания парка на пересечении улиц Сабурова и Берша. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Семинар пройдет в ВЦ «Галерея» по адресу ул. Карла Маркса, 244а с 10:00 до 14:30. Посетить обсуждение сможет любой желающий. Организаторы приветствуют активных жителей города, которые готовы поделиться своими идеями с архитекторами.

Отметим, что количество мест ограничено, поэтому для участия требуется предварительная регистрация.

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