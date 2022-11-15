Водитель легковушки сбил женщину с ребенком в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Утром 14 ноября в Удмуртском селе Малая Пурга произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Дорожная авария случилась напротив дома №64 по улице Колхозная. 44-летняя женщина и 12-летняя девочка передвигались по краю дороги, когда 26-летний водитель «LADA Granta» сбил их. Отметим, что машина двигалась во встречном им направлении.
Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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