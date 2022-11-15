После продажи неосвященных крестов владельцем церковной лавки в Ижевске заинтересовались правоохранительные органы

Лавка находится на улице Красная Фото: Константин ИВШИН

Владельцу церковной лавки недалеко от Собора Святого благоверного великого князя Александра Невского в Ижевске выдали предупреждение и попросили сменить название. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы в Удмуртии.

Выяснилось, что лавка не является церковной организацией. Причиной стало то, что товары на продажу не были освящены. Таким образом владелец лавки вводил покупателей в заблуждение относительно свойств товаров и их принадлежности к Русской Православной Церкви.

Ему выдали предупреждение о необходимости перестать использовать название «Церковная лавка».

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