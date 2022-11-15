В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали, как изменился спрос на нефинансовые сервисы для корпоративных клиентов в 2022 году

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ИТ-поддержка и маркетинговые инструменты – в Волго-Вятском банке Сбербанка* рассказали, как и на какие сервисы для бизнеса растет спрос среди предпринимателей региона.

В сравнении с 1 кварталом 2022 года число компаний, использующих сервис СберЛид, возросло более чем в 30 раз. Удмуртия входит в число лидеров по выбору данного сервиса.

Это онлайн-сервис, функционал которого позволяет направлять сайту клиента команды на выполнение запрограммированных сценариев с реакцией на действия посетителей сайта. Команды могут выглядеть как всплывающие виджеты или, например, лента рекомендаций сопутствующих товаров. Каждый из вариантов является эффективным инструментом маркетинга, позволяющим заинтересовать клиента, предоставить промокод на скидку, повысить средний чек, оповестить об изменениях, отправить в нужный раздел сайта.

Еще одной востребованной среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей платформой стала ITуслуга.ру. Количество компаний, выбирающих услуги платформы для решения ежедневных ИТ-задач, выросло в 13 раз в сравнении с предыдущим годом. Абсолютным лидером по приросту стала Нижегородская область.

Для бизнеса ITуслуга.ру – это возможность решать такие вопросы, как подбор, поставка и обслуживание кассового оборудования, консультации и ремонт, с минимальной включенностью и гарантией быстрого результата.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы нацелены на развитие наших клиентов, поэтому предлагаем множество решений, охватывающих различные аспекты бизнес-процесса: от страхования здоровья сотрудников до сервисов коммуникации с клиентами компаний. Продукты для бизнеса – это возможность оптимизировать работу, повысить эффективность процессов и расширить целевую аудиторию бренда. Мы в Волго-Вятском банке Сбербанка наблюдаем рост спроса по ряду предложений как в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году, так и с предыдущими кварталами текущего года.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.