10 жителей Ижевска осудят за организацию и проведение азартных игр

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Преступную группу из 10 человек будут судить в Ижевске за проведение и организацию азартных игр. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

С осени 2020 года по март 2022 года три человека из этой группы организовывали игорные заведения и предоставляли их посетителям доступ к азартным играм через интернет. Подпольные салоны были расположены на улицах Автозаводская, Удмуртская, Молодежная и Красноармейская в Ижевске. Остальные 7 обвиняемых работали администраторами в этих заведениях.

Также известно, что лидер преступной группы дважды давал взятку полиции для покровительства по службе. В первый раз лично, а второй – через посредника. Каждый раз он отдавал по 380 тысяч рублей.

В рамках расследования проверили 20 салонов и изъяли из них игровое и компьютерное оборудование, деньги и видеокамеры.

Уголовные дела по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Дача взятки» направлены в суд с обвинительным заключением.

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