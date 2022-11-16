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НовостиОбщество16 ноября 2022 2:57

Погода в Ижевске на 16 ноября: гололедица и до -8

Традиционный прогноз на день
Анастасия Захарова
Осадков не ожидается

Осадков не ожидается

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 16 ноября ожидается облачная погода преимущественно без осадков. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха опустится до -6…-8 градусов. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

О прогнозе на неделю «Комсомолка» рассказывала здесь.

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