Погода в Ижевске на 16 ноября: гололедица и до -8

Осадков не ожидается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 16 ноября ожидается облачная погода преимущественно без осадков. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха опустится до -6…-8 градусов. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

О прогнозе на неделю «Комсомолка» рассказывала здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В доме на улице Ипподромной в Ижевске обрушился потолок

Гороскоп на день: 16 ноября Девам стоит поменять планы, а Близнецам не спешить в своих делах

Фестиваль «Всемирный день пельменя» проведут в Удмуртии с 6 по 11 ноября