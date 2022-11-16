Участника СВО из Удмуртии наградили медалью «За отвагу»

Фото: Алексей Петров в ВКонтакте @id420831861
Жителя Завьяловского района Алексея Петрова наградили медалью «За отвагу» за проявленные самоотверженность и отвагу при исполнении служебного долга в зоне СВО.
В июне этого года Петров добровольно записался в участники спецоперации. Мужчина был старшим наводчиком миномета. Принимал участие в освобождении деревни Белогоровка Северодонецкого района Луганской народной республики.
Петров вернулся домой в августе. Указ о его награждении подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Алексей Петров в ВКонтакте @id420831861
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