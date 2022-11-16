Чиновника отправили в колонию за мошенничество при закупке оборудования для школы в Ижевске

Ближайшие 2 с половиной года мужчина проведет в колонии Фото: Мария Бакланова

Суд ужесточил наказание бывшего работника «Регионального центра информатизации», виновного в мошенничестве при закупке в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2020 году осужденный являлся членом аукционной комиссии в МАОУ СОШ и был ответственен за покупку товаров для оборудования. За способствование в заключении договора на поставку мебели он получил незаконное вознаграждение в размере 2,3 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Однако в дальнейшем злоумышленник вновь попытался совершить аналогичное преступление в рамках реализации нацпроекта «Образование». Его остановили следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и отдела собственной безопасности УФСИН России по республике.

После этого гособвинитель посчитал назначенное наказание слишком мягким и обжаловал решение суда.

Суд рассмотрел апелляцию и ужесточил наказание осужденного. Мужчину отправили в колонию общего режима на 2 с половиной года, а также обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей и лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

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