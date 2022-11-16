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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 6:47

Многоквартирный дом в Ижевске загорелся из-за неисправности стиральной машины

Пожарные спасли 4 взрослых и 2 детей
Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Удмуртии @mchsUR

Фото: МЧС по Удмуртии @mchsUR

Днем 15 ноября в одной из пятиэтажек в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По приезде пожарные увидели, что дым идет из окон квартиры на 2 этаже. Жители дома просили о помощи – из-за задымления в подъезде они не могли выйти на улицу.

«Сформировав звенья газодымозащитной службы, мы приступили к разведке. Обнаруженных в квартирах четверых взрослых и девочку выводили на улицу по лестничному маршу подъезда, мальчика спасали с 5 этажа по пожарной автолестнице. Хозяин пострадавшей от огня квартиры до нашего прибытия пытался тушить загоревшуюся стиральную машину. Пожар был ликвидирован подручными средствами», – поделился замначальника 4-ой пожарно-спасательной части Ижевска Григорий Булдаков.

Через вентиляцию дым попадал в другие квартиры. Но благодаря оперативной работе огнеборцев обошлось без пострадавших.

К ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека и 7 единиц техники.

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