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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 7:32

Мужчина убил свою сожительницу отверткой в Удмуртии

Мужчина схватился за инструмент во время ссоры
Софья Кель
Мужчину отправили в колонию на 12 лет

Мужчину отправили в колонию на 12 лет

Фото: Мария Бакланова

В Увинском районе Удмуртии осудили мужчину за убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ночь с 8 на 9 марта пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. В приступе агрессии он схватился за отвертку и ударил ей женщину в область грудной клетки. После этого он просто лег спать. На утро он обнаружил труп пострадавшей рядом со своей кроватью и вызвал врачей.

Суд отправил мужчину в колонию строго режима на 12 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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