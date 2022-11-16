Мужчина убил свою сожительницу отверткой в Удмуртии

Мужчину отправили в колонию на 12 лет Фото: Мария Бакланова

В Увинском районе Удмуртии осудили мужчину за убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ночь с 8 на 9 марта пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. В приступе агрессии он схватился за отвертку и ударил ей женщину в область грудной клетки. После этого он просто лег спать. На утро он обнаружил труп пострадавшей рядом со своей кроватью и вызвал врачей.

Суд отправил мужчину в колонию строго режима на 12 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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