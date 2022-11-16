Пьяный водитель легковушки врезался стоящую ГАЗель в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
15 ноября в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Дорожная авария произошла напротив дома № 33 по улице Зориной. Пьяный мужчина за рулем «LADA Vesta» врезался в стоящую «ГАЗель».
В результате ДТП водитель грузовика получил травмы.
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