Пьяный водитель легковушки врезался стоящую ГАЗель в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

15 ноября в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария произошла напротив дома № 33 по улице Зориной. Пьяный мужчина за рулем «LADA Vesta» врезался в стоящую «ГАЗель».

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы.

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