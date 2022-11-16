Эксперт дал советы по покупке зимних шин

Перед покупкой стоит проверить множество вещей Фото: Архив КП

Замена шин на зимние должна быть в списке первоочередных задач водителей каждой осенью. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в своей беседе с RT рассказал как правильно «переобуть» свою машину к зиме.

«Существует два основных вида зимних шин. Выбор зависит от температуры на улице и состояния дорог, по которым будет передвигаться автомобиль. У каждого типа зимней резины есть эксплуатационные особенности», – пояснил Соколов.

Первый тип – это шипованная резина. Она подходит для поездок по обледенелым дорогам, т.к. зубья на протекторе защищают машину от скольжения и заносов, а также гарантируют короткий тормозной путь. А нешипованная резина – второй тип – или же «липучка» характеризуется, в первую очередь, «ярко выраженным протектором с грунтозацепами».

«Чем больше блоков и ламелей на поверхности, тем лучше сцепление с дорожным полотном», – подчеркнул эксперт.

Водителям также стоит иметь ввиду, что не стоит откладывать замену шин до первых заморозков. Летняя резина начинает терять свою цепкость уже в те дни, когда столбик термометра опускается ниже +5…+7 °C.

«В некоторых авто на панели приборов есть индикатор в виде снежинки. Он подскажет владельцу транспорта, что на дорогах возможно обледенение, а значит, пора переобуваться», – рассказал Соколов.

Поэтому заменить резину на зимнюю стоит заранее. Но при этом покупать первую попавшуюся или же самую дешевую нельзя ни в коем случае. К этой покупке стоит подойти тщательно и учесть размер шин, дату изготовления и сертификацию.

«В первую очередь узнайте размер шин: ширину, высоту профиля и диаметр обода. Эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации авто и на боковой части покрышки, например, 235/35 R18. При покупке обратите внимание на дату изготовления. Важно, чтобы комплекту было не более трех лет», – подчеркнул специалист.

Напомним, что ранее «Комсомолка» поделилась списком хороших автосервисов и шиномонтажек в Ижевске.

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