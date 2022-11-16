Пострадавшую в стрельбе в школе № 88 в Ижевске девочку выписали из клиники в Москве

В Московских клиниках остаются 2 ученика школы № 88 Фото: Архив КП

Из московской клиники выписали еще одного ребенка, получившего травмы во время ужасной трагедии в школе № 88 в Ижевске. Об этом сообщила зампредседателя правительства региона Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

Девочка 2015 года рождения возвращается домой сегодня. В Ижевске она будет находиться на амбулаторном лечении.

На данный момент в клиниках Москвы остаются еще двое детей. Напоминаем, что все пострадавшие во время стрельбы, которые находились в ижевских клиниках уже выписались. Позднее они проходили лечение в оздоровительном санатории и детских лагерях.

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