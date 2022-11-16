Жительница Удмуртии попала в финал Кубка России по шахматам

Мария Носачева

Шахматистка из Удмуртии Мария Носачева стала финалистом престижных соревнований – Кубка России. Он проходил в Челябинской области. Это вторые по значимости соревнования после чемпионата страны.

Девушка прошла отбор на трех этапах Кубка. По итогам каждого из них в финал отобрали восемь участников со всей страны.

«Для Марии это очень значимое событие, для Шахматной федерации Удмуртии тоже. При удачном стечении обстоятельств и хорошей игре можно рассчитывать на победу», – прокомментировал Александр Ватлин, исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии.

Мария Носачева будет участвовать в соревнованиях среди женщин. Сражения будут проходить по классическим шахматам.

Финал пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 11 декабря.

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