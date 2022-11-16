Как отраслевые решения помогают предпринимателям Удмуртии оптимизировать бизнес-процессы

С каждым годом все больше предпринимателей Удмуртии пользуются отраслевыми решениями. Они помогают в работе, позволяя эффективнее и проще вести бизнес и управлять им на ежедневной основе.

Решения предназначены для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах предпринимателей. Они включают в себя сервисы для различных направлений деятельности, среди которых коммерческая недвижимость, транспорт, ЖКХ, оптовая и розничная торговля и многое другое.Давайте рассмотрим сервисы, которые пользуются наибольшей популярностью среди бизнесменов республики, и разберемся, как они помогают облегчить жизнь предпринимателям.

Решение для компаний розничной торговли

На сегодняшний день более 70% от общего числа предпринимателей Удмуртии, пользующихся отраслевыми решениями интернет-банка, обратились к сервису. Розничная торговля за помощью в упрощении работы по своему направлению. Сервисом могут воспользоваться предприниматели, которые имеют расчетный счет и подключены к торговому эквайрингу от Сбера.

Решение позволяет предпринимателям экономить время на отслеживании статистики своей торговой точки из разных каналов, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать рекомендации по его развитию. Сервис дает доступ к аналитике и управлению продажами в интернет-банке. С его помощью владельцам бизнеса удобно сравнивать себя с конкурентами, получать данные о выручке, среднем чеке и количестве покупателей. Вся аналитика представлена в виде дашборда, а ее сбор полностью автоматизирован.

Решение для коммерческой недвижимости

На втором месте по популярности - «Недвижимость». Это отраслевое решение, разработанное специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов недвижимости. В отраслевом решении «Недвижимость» есть всё необходимое как для выполнения рутинных задач, так и специальные возможности для арендодателей. Например, управление объектами недвижимости и договорами аренды, поиск арендаторов и размещение объявлений, выставление счетов арендаторам, информирование их о задолженностях, оплата коммунальных услуг по объектам недвижимости, проверка контрагентов, конструктор документов и прочие актуальные услуги.

Сервис для коммерческой недвижимости в 3-5 раза снижает трудозатраты предпринимателя и сокращает время на выполнение ежедневных задач за счет автоматизации процессов выставления счетов и сверки. Кроме того, предпринимателю не нужно переключаться между несколькими сервисами или приложениями, а также тратить время на перенос информации. «Недвижимость», как и другие сервисы отраслевых решений, работают в формате единого окна.

Решение для транспорта

Закрывает тройку лидеров решение для бизнеса - «Транспорт». Сервис предназначен для предпринимателей, которые занимаются грузоперевозками. Он позволяет в одном приложении управлять заказами на перемещение грузов, автопарком предприятия, получать мгновенный доступ к ключевым показателям и контролировать их при помощи виджетов оперативной аналитики. С помощью сервиса грузоперевозчики могут назначать водителей на рейсы, проверять благонадежность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Облегченный эргономичный интерфейс приложения помогает снизить трудозатраты предпринимателя, сэкономить его время, уменьшить вероятность ошибок и оптимизировать бизнес-процессы предприятия.