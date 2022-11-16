ПСБ в Удмуртии открыл выставку «Бизнес в объективе»

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ПСБ принял участие в форуме «Бизнес-Успех». В рамках мероприятия банк открыл фотовыставку о предпринимателях «Бизнес в объективе»(0+).

ПСБ объединил истории 20 основателей и владельцев компаний, которые успешно работают в Удмуртии и известны далеко за её пределами. Это предприятия с разной отраслевой спецификой – от производств продуктов питания, промышленного и медицинского оборудования, строительных и отделочных материалов до многопрофильных медицинских центров и семейных спортивных клубов.

«ПСБ ежегодно отмечает предпринимателей, которые стремятся к развитию своего дела. Для успешного финансового института работа с малым и средним бизнесом—это поддержка тех, кто принял решение воплотить свою мечту, кто видит свою цель и идет к ней, кто умеет принимать на себя ответственность, создает рабочие места и стремится всегда делать лучше и больше. Бизнесмены — люди смелые и энергичные, привыкли полагаться на самих себя. Но знать о том, что в трудную минуту, в условиях новых вызовов, неопределенности можно опереться на партнера, получить необходимые ресурсы — и моральные, и финансовые, — очень важно», - прокомментировал региональный директор ПСБ в Удмуртской республике Игорь Кудрявцев.

Кроме того, для участников форума ПСБ провел семинар «Сопровождение расчетов по гособоронзаказу», в ходе которого участники обсудили вопросы открытия отдельных счетов, проведения финансовых операций, применения законодательства и нормативных правовых актов в области банковского сопровождения ГОЗ.

«ПСБ, будучи опорным банком для обслуживания гособоронзаказа, поддерживает проведение встреч, которые помогают предпринимателям разобраться во всех тонкостях и нюансах выполнения ГОЗ. Сегодня мы рассмотрели практические вопросы применительно к конкретной деятельности участников госзакупок. Уверена, что полученные знания послужат повышению продуктивности, а как следствие – укреплению и росту их бизнеса», - отметила начальник управления методологии и развития банковского сопровождения операций ПСБ Елена Самарина.

ПСБ поддержал номинацию «Лучший молодежный проект» имени Сергея Выходцева, где отметил проект съедобной экологически чистой натуральной косметики для ухода за кожей «SOFTY FLUFFY» Анны Кукиной. В номинации «Лучший производственный проект» банк наградил победителя, которым стала ижевская компания «ООО НПП «ГИДРОКУБ», занимающаяся разработкой и выпуском гидравлического и пневматического оборудования для подъема и перемещения грузов, для автоматизации производственных линий, спецтехники.