Жителям Ижевска представили проект благоустройства пешеходной зоны в Холмогоровском лесу

Фото: сайт администрации Ижевска

15 ноября жителям Ижевска презентовали проект благоустройства Холмогоровского леса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Благоустроить планируют зону от домов № 87 и № 101 по улице Холмогорова до СНТ «Заря». В целом, приводимая в порядок территория растянулась на 2,5 километров.

Экотропу планируют назвать «5 стихий». Здесь сделают пешеходное покрытие, кормушки для птиц, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, прокат инвентаря и многое другое.

«Лес — это зона особо охраняемой природной территории и на ней невозможно строительство капитальных сооружений, поэтому, например, кафе будет размещено как нестационарный объект, а быстровозводимое, легкоразборное сооружение, которое не повлияет на корневую систему», – поделился руководитель архитектурного бюро, которое занималось проектом благоустройства.

Презентацию посетили 50 человек. Горожане попросили разработчиков проекта сохранить экосистему леса, добавить горки для катания на тюбингах и пересмотреть решения по планировке разделения потоков пешеходов и лыжников.

Напомним, что жители микрорайона «Север» поделились с «Комсомолкой» своими пожеланиями по благоустройству Холмогоровского леса еще в апреле этого года.

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