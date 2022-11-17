В Ижевске за мошенничество и служебный подлог осудили бывшего начальника структурного подразделения УФСИН

Мужчина признал свою вину. Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В Ижевске суд вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из структурных подразделений УФСИН России по Удмуртии. 48-летнего мужчину осудили за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, а также служебный подлог (ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Как было установлено, по долгу службы осужденный отвечал за материально-техническое обеспечение. В начале 2020 года он решил покрыть недостачу, которая обнаружилась после ревизии. Для этого он организовал прием на работу своего знакомого – фиктивно. Далее тот числился в подразделении водителем с февраля 2020-го по ноябрь 2021 года.

Все это время в официальные документы вносились заведомо ложные сведения об исполнении мужчиной трудовых обязанностей, хотя по факту он не работал. Начисленную заработную плату осужденный присваивал и частично тратил на погашение недостачи, частично – на личные нужды.

Общий размер причиненного ущерба составил более 370 тыс. рублей.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками СК, ФСБ и ФСИН в ходе совместных мероприятий.

Обвиняемый признал свою вину полностью и возместил ущерб. Помимо этого суд назначил ему штраф.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Депутат городской Думы Воткинска Руслан Шаймарданов погиб в ходе спецоперации на Украине

Погода в Ижевске на 17 ноября: небольшой снег и до -6 градусов

Жителям Ижевска представили проект благоустройства пешеходной зоны в Холмогоровском лесу

За 2022 год в Удмуртии отремонтировали 29 больниц и закупили более 200 единиц техники