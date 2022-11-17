Машина ГБР съехала в кювет и опрокинулась в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 в ВКонтакте @psch37

Вечером 16 ноября недалеко от деревни Абдульменево в Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 в ВКонтакте.

Автомобиль группы быстрого реагирования съехал в кювет и затем опрокинулся. Пострадавших нет.

Причина ДТП на данный момент неизвестна.

Фото: ПСЧ-37 в ВКонтакте @psch37

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