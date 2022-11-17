15-летний подросток зарезал ножом своего односельчанина в Удмуртии

До совершения преступления мальчик выпивал вместе с друзьями Фото: Мария Бакланова

15-летнего жителя Можгинского района осудили по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Ночью 20 ноября пьяный подросток в компании друзей пришел в дом 55-летнего односельчанина. Молодой человек несколько раз ударил спящего мужчину ножом и табуретом по голове. В результате полученных травм мужчина умер.

Суд отправил виновного в воспитательную колонию на 5 с половиной лет.

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