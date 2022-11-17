В трех продуктовых киосках в Ижевске продавали маковую солому под видом пищевого мака

Фото: сайт МВД по Удмуртии

В Удмуртии задержали 4 мужчин по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

49-летний житель Ижевска и два его сына 2000 г.р. и 2002 г.р. занимались продажей маковой соломы под видом пищевого мака. Мужчины торговали в трех продуктовых киосках столицы Удмуртии. На местах сбыта также обнаружили медицинские препараты, свободная продажа которых запрещена в России, и бутылки с растворителем. Все это семья наркоторговцев продавала покупателям для дальнейшего изготовления кустарных наркотиков дома.

В этот же день был задержан 44-летний сообщник мужчин. Он жил в поселке Ува и продавал там приобретенную у наркодилеров продукцию.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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