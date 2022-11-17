Гороскоп на день: 18 ноября Овнов ждет бурная ночь, а Львов – выгодная сделка

Узнайте что вас ждет завтра Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска уже подготовил гороскоп для всех знаков зодиака на 18 ноября.

ОВЕН

Ваша вторая половинка устроит вам приятный и романтический сюрприз. А закончится все бурной ночью.

ТЕЛЕЦ

Тельцы окажутся в центре внимания людей, которые испытывают к вам чувства. Некоторые вам откроются и расскажут о своей любви прямым текстом, другие – будут намекать, что были бы не прочь завести с вами отношения.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит отправиться на поиски приключений вместе с друзьями. Вы точно их найдете, а потом будет, что вспомнить.

РАК

Душевное спокойствие придут к вам в этот день – все будет хорошо, и никто не выведет вас из себя.

ЛЕВ

Львам предложат выгодную сделку на очень хороших условиях. Однако стоит внимательно читать официальные бумаги.

ДЕВА

Девам стоит решиться реализовать давнюю экстремальную мечту. Сегодня самый подходящий для этого день.

ВЕСЫ

Начальство решит вознаградить вас за труды и выписать премию. Ее даже хватит на реализацию всех желаний.

СКОРПИОН

День подходит для саморазвития: почитайте лекции, запишитесь на курсы, подумайте, в каком направлении вы бы хотели развиваться.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы отправятся в небольшое путешествие. Дорога окажется легкой и приятной, вы сможете в пути расслабиться и отдохнуть. смена обстановки поможет вам настроиться на новый лад.

КОЗЕРОГ

Сегодня ради успеха придется потрудиться. Но все это не будет напрасным, и вас по достоинству вознаградят.

ВОДОЛЕЙ

Все пойдет по плану – вы справитесь со своими делами на ура. День пройдет в приятной компании.

РЫБЫ

У Рыб в один день очень многое переменится в жизни, особенно в сфере работы. Вам могут предложить новую должность или даже профессию. В личной жизни тоже возможны резкие перевороты.

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