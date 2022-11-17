Почти 400 недоношенных детей родились в Перинатальном центре Ижевска за 2022 год

В реанимации малыши находятся в специальных боксах с оптимальными для них условиями Фото: Амир Закиров

За 2022 год в Перинатальном центре Ижевска родились 392 недоношенных младенцев, 27 из которых весили меньше килограмма. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Перинатальный центр отличается от роддома, в первую очередь, наличием коек реанимации для новорожденных и отделением для выхаживания недоношенных детей. Сюда поступают все женщины, у которых роды начинаются в период с 22 до 33 недель.

«Реанимационное отделение для новорожденных оснащено самым современным оборудованием, позволяющим оказывать помощь малышам, родившимся гораздо раньше срока и, имеющих низкую и экстремально низкую массу тела. Это аппараты искусственной вентиляции легких с системой триггерной вентиляции, аппараты для высокочастотной ИВЛ, для проведения неинвазивной ИВЛ, инкубаторы для новорожденных и другое современное оборудование. Благодаря такому оснащению выживаемость детей массой от 500 до 1000 грамм составляет 91%, а массой от 1 кг до 1,5 кг - 100%», – поделилась главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Удмуртии Елена Сахабутдинова.

Отметим, что вес самого маленького ребенка, родившегося в Перинатальном центре в этом году, не превысил 740 грамм. Сейчас он уже готовится к выписке вместе с мамой.

Напоминаем, что весной этого года «Комсомолка» посетила Перинатальный центра Удмуртии и выслушала трогательные истории о малышах от его сотрудников.

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