Бизнес в Удмуртии в III квартале был активнее, чем в среднем по России

Фото: Амир Закиров

Деловая активность бизнеса в 3 квартале 2022 года по Удмуртской Республике оказалась несколько выше общероссийского показателя и соответствовала значениям Москвы и Московской области.

Такие данные приведены в исследовании «Индекс RSBI», которое ежеквартально проводят ПСБ и общественная организация МСП «Опора России», опрашивая владельцев, руководителей и финансистов компаний МСБ. Индекс RSBI в Удмуртии по итогам III квартала составил 50 пунктов.

Компоненты индекса «Продажи» и «Кадры» оказались выше средних значений по России. В противовес этому компоненты «Кредиты» и «Инвестиции» по итогам прошедшего квартала были чуть ниже общероссийских значений.

Изменение индекса RSBI по компонентам

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Впервые с третьего квартала 2021 г. до 51% снизилась доля представителей МСБ, отмечающих ухудшение условий бизнеса. При этом процент предпринимателей, ожидающих улучшения ситуации в дальнейшем, увеличился до 20%.

Оценка условий ведения бизнеса

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента «Продажи» в Удмуртии по итогам квартала пока остается в зоне спада. Отметим, что общероссийский показатель подрос за счет увеличения доли предпринимателей МСБ, констатирующих рост продаж.

Однако число респондентов, которые наблюдают сокращение сбыта в Удмуртии, стало меньше – 46% против 48% кварталом ранее.

Позитивные ожидания по продажам МСБ Удмуртской области в целом соответствуют общероссийской тенденции: 24% предпринимателей ждут, что в ближайшие 3 месяца их выручка сможет вырасти. А вот пессимистов в регионе заметно меньше: 24% против 29% в среднем по России.

Продажи в России и Удмуртской республике

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ в Удмуртской Республике

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «Кадры» в 3 квартале впервые со 2 квартала 2021 г. вернулась в зону роста, ощутимо превзойдя общероссийский показатель.

Доля МСБ, увеличивающих штат, продолжила расти, достигнув 13%. Этот показатель плавно увеличивается уже три квартала подряд.

Отметим, что число предпринимателей региона, готовых расширять штат в ближайшие месяцы (21%), выше, чем в среднем по России и даже чем у 80% крупнейших субъектов РФ по количеству МСБ.

Кадры в России и Удмуртской республике

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Спрос на труд в сегменте МСБ в Удмуртской республике

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «Кредиты» в регионе снизилась, но осталась в зоне роста, вернувшись к общероссийскому значению впервые со 2 квартала 2020 года. Причина некоторого ухудшения ситуации с доступностью финансирования – в увеличении с 13% до 17% доли МСБ, которые не смогли получить кредит в отчётном периоде.

Впрочем, показатель удовлетворенного спроса на займы (доля тех, кто получил кредит или уже имеет его) составляет 24%, выше , чем в среднем по России (21%).

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Доступность кредитов в Удмуртской республике

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «Инвестиции» в Удмуртии подросла, но оказалась ниже общероссийского показателя за счет меньшей текущей склонности МСБ к расширению бизнеса – 55,5 против 56,9 пунктов соответственно А вот ожидания предпринимателей в целом соответствуют общероссийским: 26% опрошенных намерены расширять бизнес, 6% - сокращать.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Изменение инвестиций в Удмуртской республике

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1792 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.