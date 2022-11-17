Сбер возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов Android

Фото: Амир Закиров

Сбер возвращает бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay.

Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона.

Для оплаты просто разблокируйте телефон и поднести его к терминалу. Либо запустите сервис через ярлык или из приложения, и вы сможете проверить баланс или поменять карту для оплаты. Для владельцев карт — дебетовой, кредитной и тревел - запущен уникальный анимированный дизайн карты в приложении. Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше.