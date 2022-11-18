Погода в Ижевске на 18 ноября: снег и гололедица

Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 18 ноября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет снег.
Днем температура воздуха составит всего -5… -7 °С.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 753 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
На трех автобусных маршрутах Ижевска протестируют приложение для оплаты проезда
За езду в пьяном виде государство продаст на торгах машину мужчины из Можги
Уборка снега в сезоне 2022–2023: как будут чистить дороги Ижевска в новом сезоне