Льготы по оплате ЖКХ ввели для семей мобилизованных и добровольцев Удмуртии

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Для семей мобилизованных и добровольцев Удмуртии продолжается введение дополнительных мер поддержки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В регионе приняты собственные меры поддержки. В частности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Документы, принятые по этим решениям, проходят последние согласования, однако граждане уже могут обращаться в организации ЖКХ для получения соответствующих мер поддержки, так как необходимые договоренности с ними уже достигнуты», - уточнил Ярослав Семенов, председатель правительства региона.

Если есть долги по оплате взносов на капремонт, то можно получить рассрочку без процентов на ее погашение в течение 3 лет. Для ее получения нужно обратиться в Фонд капремонта в УР по адресу: Ижевск, ул. Песочная, 9. При себе иметь заявление, документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации. Все можно сделать по электронной почте office@kapremont18.ru.

Также тех, кто занят в СВО, освободят от пеней за несвоевременную оплату взносов за капремонт и коммунальные платежи. Родным нужно обратиться к ресурсоснабжающим организациям.

Еще одна льгота введена от Регоператора Удмуртии. Мобилизованные и добровольцы не будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов, а члены их семей освободятся от начисления пеней, если не полностью или несвоевременно заплатили за ТКО.

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