Водитель пострадал после опрокидывания автомобиля в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 в ВКонтакте @psch37

Утром 18 ноября недалеко от удмуртского села Яган произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 в ВКонтакте.

Легковушка съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы.

Причины устанавливаются.

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