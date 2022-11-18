Водитель пострадал после опрокидывания автомобиля в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 в ВКонтакте @psch37
Утром 18 ноября недалеко от удмуртского села Яган произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 в ВКонтакте.
Легковушка съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы.
Причины устанавливаются.
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