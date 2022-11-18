Новый сервис бронирования отелей стал доступен жителям и гостям Удмуртии

МТС Travel (ООО «МТС Трэвел») запустила сервис бронирования отелей по России. В перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. В Удмуртии для бронирования открыты более 40 отелей, гостевых домов и пансионатов, до конца года их будет больше 100. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

В преддверии новогодних праздников горожане могут отправиться в путешествие и забронировать через сервис МТС отели и гостиницы в излюбленных у жителей Ижевска городах: Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и других.

«Удмуртия — это действительно туристический регион. Туристы приезжают сюда, чтобы пострелять из автомата Калашникова, прикоснуться к роялю Петра Чайковского, прокатиться на легендарном мотоцикле ИЖ, спеть со знаменитыми Бурановскими бабушками и отведать национальную кухню на родине пельменя. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом», – рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.