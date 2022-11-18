Жители Удмуртии снова могут оплачивать покупки телефоном в магазинах

Фото: Мария Бакланова

После ухода с российского рынка популярных платежных сервисов, жители республики столкнулись с неудобствами. Многие из нас уже привыкли оплачивать покупки с помощью телефона, не имея при себе банковской карты.

Последние полгода, все больше клиентов стали обращаться с вопросом «возможно ли сейчас совершать покупки, имея при себе только телефон?».

Альтернатива действительно есть – с бесплатным сервисом SberPay оплачивать товары телефоном можно с помощью QR-кода. Для пользователей эта услуга очень удобна безналичным расчетом в любой точке, независимо от наличия в ней терминалов. Уже сегодня сервис позволяет расплачиваться телефоном в более чем 7500 торговых точек Удмуртии, и эта цифра постоянно увеличивается.

Сервис позволяет выбрать для оплаты как дебетовую, так и кредитную карты, чтобы не тратить время на перевод денег со счёта на карту. Также при оплате с помощью QR-кода вам будут начислены бонусы даже при покупках в местах, где нет обычного POS-терминала.

Оффлайн-оплата по QR-коду доступна в магазинах, где есть зеленая наклейка «Плати QR» или наклейка «Плати как удобно». Так же, QR-код можно увидеть на экране терминала, просто отсканировав его, вы быстро и безопасно можете произвести оплату.

Если оплата по QR-коду доступна в торговой точке, просто следуйте по шагам:

Сканируем QR-код продавца

Такой QR-код будет находиться на кассе, на телефоне кассира или на экране терминала эквайринга.

Как оплатить:

1. Убедитесь, что у вас на телефоне работает интернет

2. В момент оплаты на кассе наведите камеру своего телефона на QR-код продавца и перейдите по ссылке в приложение банка

3. Введите необходимую для оплаты сумму или проверьте правильность уже указанной суммы, нажмите «Продолжить»

4. Выберите карту дебетовую или кредитную) или счёт для списания денег и нажмите «Оплатить».

Оплата по QR- коду - это не только удобный, но и безопасный способ оплаты на территории всей республики.