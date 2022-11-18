Жители Удмуртии могут заказывать лекарства онлайн с доставкой

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Запустилась доставка безрецептурных лекарств и товаров для здоровья через маркетплейс СберМегаМаркет и расширила возможность заказа через СберМаркет по модели самовывоза

Благодаря такому сотрудничеству сервисов, жители Удмуртии могут заказывать десятки тысяч наименований товаров для здоровья и лекарственных препаратов. Заказ можно получить удобным для клиента способом – курьерской доставкой или самовывозом из собственных аптек СБЕР ЕАПТЕКИ.

Курьерская доставка доступна для безрецептурных препаратов, а для рецептурных и спиртосодержащих препаратов возможен онлайн-заказ с последующим самовывозом. Минимальная сумма заказа при самовывозе — от 200 рублей. Курьер может привезти заказ в выбранный клиентом день и временной интервал.

По данным сервиса, в III квартале этого года рост количества заказов составил 60%, по сравнению со вторым кварталом. Самые популярные безрецептурные препараты по итогам января-сентября 2022 года среди клиентов: Мирамистин, Ингавирин, Лизобакт, Арбидол, Терафлю и АЦЦ.

СберМегаМаркет запустил доставку безрецептурных лекарств и стал первой аптечной сетью, подключившей опцию на маркетплейсе. Для доставки доступно более 11 тысяч наименований лекарств и товаров для здоровья. Минимальной суммы заказа нет.