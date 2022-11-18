Мужчина из Удмуртии зарезал ножом своего старшего брата

Мужчина схватился за нож во время пьяной ссоры
Фото: Амир Закиров
В Воткинске задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, его подозревают в убийстве старшего брата.
Известно, что братья поссорились во время пьяного застолья. В какой-то момент младший брат схватился за нож и ударил им старшего в грудь. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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