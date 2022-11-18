Между улицами Ключевская и Кирпичная в Ижевске планируют построить новый сквер

Фото: сайт администрации Ижевска

В Ленинском районе столицы Удмуртии планируют сделать новый сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Жителей Ижевска приглашают принять участие в создании проекта. Занимающаяся проектом компания создала опрос для ижевчан. Там все желающие смогут поделиться своим мнением, а также сделать несколько предложений по будущему наполнению сквера.

Сквер появится между улицами Ключевская и Кирпичная.

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