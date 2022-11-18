Бывшего чиновника городской администрации в Ижевске осудят за взяточничество

Чиновник получил взятку от риэлтора Фото: Архив КП

В столице Удмуртии за взяточничество осудят 62-летнего бывшего начальника отдела учета и распределения жилья Управления ЖКХ администрации города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

С 2017 по 2021 обвиняемый получил взятку от риэлтора. Коррупционер хотел ускорить приемку и регистрацию права собственности на 27 муниципальных квартир для переселения жильцов из аварийного и ветхого жилья. Взятка составляла 1 % от цены каждого муниципального контракта. Общая сумма нелегально полученных чиновником денег составила 138,5 тысяч рублей.

Следователи провели обыски в здании администрации города, опросили свидетелей, а также арестовали имущество обвиняемого на сумму более 1 млн рублей.

Чиновник полностью признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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