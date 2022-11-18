Молодежь Приволжья может зарегистрироваться на новый сезон программ по созданию бизнеса с нуля

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SberStudent – для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. В рамках студенческого акселератора участники обучатся основам предпринимательства и получат первые бизнес-результаты: продажи, предзаказы, договорённости о пилотировании и MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также преференции при обучении в вузе.

SberZ – для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений . Акселератор стартапов для школьников поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и «с нуля» создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в топ-вузы.

Акселераторы бесплатные и доступны всем желающим, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или идея, её помогут найти в ходе обучения. Акселерация проводится в два этапа – на первом этапе участников ждет образовательный блок – введение в предпринимательство, знакомство с индустриями и технологиями, поиск идеи, дизайн-мышление, оценка бизнес-возможностей, архитектура бизнес-модели, стратегия выхода на рынок, планирование, публичные выступления, переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами и так далее. На втором этапе участники объединятся в команды и пройдут индивидуальную и групповую работу с менторами для получения первых бизнес-результатов: предзаказов или прототипа устройства.

Лучшие команды представят свои решения на Демо-дне, где их оценят топ-менеджеры крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Дополнительно победители получат гранты от партнёра акселератора Moscow Seed Fund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Акселераторы – созданы для поиска и поддержки талантливых молодых людей, потенциальных предпринимателей, тех, кто мечтает заниматься одним из сложнейших видов предпринимательской деятельности –технологическим предпринимательством. Таким ребятам наши акселераторы предоставляет уникальные возможности — перенять опыт технологических экспертов и предпринимателей, создать собственный бизнес-проект, представить его широкой аудитории и использовать этот трамплин для дальнейшего роста.

Выступления и проекты ребят оценивали не только жюри, но представители крупных компаний, которые выделили денежные гранты участникам проекта – на реализацию инициатив. Кроме того, все участники получили опыт презентации продукта, советы от экспертов делового сообщества, а также возможность представлять свои наработки на федеральном уровне. Мы желаем удачи всем участникам проекта этого года на всероссийском уровне и призываем ребят сделать первый шаг и зарегистрироваться для участия в акселераторах в 2023 году».

Глава Удмуртской Республики, Александр Бречалов:

«Акселерационные программы – уникальная возможность для молодых людей обучиться основам бизнеса, найти единомышленников, а в отдельных случаях – инвесторов. Мы в Удмуртии системно развиваем подобное направление, начав несколько лет назад с тестирования предпринимательских способностей, и воплощая в жизнь уже сейчас такие проекты, как «Школа бизнеса». За два сезона мы получили 3300 заявок, обучили 60 человек. Спасибо коллегам за стремление поддерживать молодежь в их бизнес-начинаниях».

SberStudent входит в перечень утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призёры таких мероприятий могут претендовать на грант Президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.