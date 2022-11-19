Погода в Ижевске 19 ноября: гололедица и -9 градусов

Фото: архив КП

Доброе утро! Сегодня, 19 ноября днем температура воздуха составит -7…-9 °С.

Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица – будьте внимательны.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 757 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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