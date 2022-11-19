6 человек вытащили из огня пожарные в Ижевске

Фото: архив КП

В Ижевске пожарные из огня спасли 6 человек. В сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводов в стиральной машине «Фея».

Женщина установила машинку на угол ванны, а сама пошла готовить на кухню. Через некоторое время почувствовала странный запах. В ванне она увидела дым от машины, но сразу не сообразила, что нужно сделать.

И только когда на машине появился открытый огонь, она отключила ее от сети и вместе с мужем попыталась потушить огонь. Когда не получилось, они обратились за помощью к пожарным. Из огня было спасено 6 человек.

«Можно ли избежать подобных пожаров? Можно. В среднем срок службы такой машины составляет 15 лет, а этой исполнилось в этом году 37! Поэтому неудивительно, что возник аварийный режим работы», - подчеркивается в сообщении ведомства.

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