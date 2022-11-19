Экс-глава Молодежного парламента Удмуртии победил в турнире по кикбоксингу

Данил Кириков из Ижевска. Фото: Фарит ГУбаев

24-летний Данил Кириков, бывший глава Молодежного парламента Удмуртии стал победителем в турнире по профессиональному кикбоксингу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» (18+). Об этом рассказал на своей страничке «ВКонтакте» председатель Гордумы Фарит Губаев.

Соревнования прошли накануне, 18 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене». В поединке чемпион Удмуртии и серебряный призер Чемпионата России по боевому самбо 24-летний Данил Кириков сразился с победителем первенства России по кобудо 23-летним Даниилом Шаровым.

Оба спортсмена из Ижевска, но представляют разные школы боевых единоборств города.

Победу в итоге одержал Данил Кириков. Это произошло во втором раунде техническим нокаутом.

Скриншот с поединка. Фото: Фарит Губаев

Отметим, что это первая победа Данила на профессиональных бойцовских турнирах.

«В турнирах по смешанным единоборствам Fight Nights Данил Кириков выступает с этого года. После победы на ринге Данил сказал, что мечтает, как глава Калмыкии Бату Хасиков, сделать себе имя в спорте, а затем уйти в политику. Удачи Данилу на выбранном пути!» – подчеркнул Фарит Губаев.

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